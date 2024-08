MSI MAG321QR-QD, il monitor da gaming è in offerta su Amazon Italia

Il monitor rappresenta senz'ombra di dubbio una delle componenti più importanti di un PC desktop, soprattutto se utilizzato per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporvi il monitor da gaming MSI MAG321QR-QD in offerta al minimo storico con un ottimo 10% di sconto , consentendovi di risparmiare più di 30 euro rispetto al prezzo mediano visto di recente. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il monitor da gaming MSI MAG321QR-QD è disponibile su Amazon a soli 298,52 euro , contro i 331 euro del prezzo mediano. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti del monitor MSI MAG321QR-QD

Partiamo prima di tutto dal display con risoluzione 2K e ben 31,5 pollici di diagonale, che assicura così un'eccezionale visione per tutti i videogiochi del momento. Per non parlare della frequenza d'aggiornamento da ben 170 Hz, che assicura il massimo della fluidità e dinamicità per ogni contesto.

Monitor MSI MAG321

I tempi di risposta in questo caso sono davvero ridotti al minimo, pari ad appena 1 millisecondo: si tratta di un parametro fondamentale, soprattutto in multiplayer online. Grazie alle porte HDMI 2.0B avrete la possibilità di collegare anche le vostre console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.