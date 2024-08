La serie TV di Fallout rivela i suoi segreti in un documentario di Amazon Prime Video

Non manca infine la testimonianza di Todd Howard, che ha parlato di come la sceneggiatura abbia subito convinto lui e i suoi collaboratori della bontà del lavoro svolto dagli autori, e di come avessero ben compreso la natura del franchise.

Compare naturalmente anche il produttore e regista Jonathan Nolan, che ha spiegato le tante difficoltà di una serie televisiva basata su di un videogioco , della natura episodica dello show e delle ore disponibili per concentrare in qualche modo i venticinque anni di storia di Fallout.

Nel video vediamo i protagonisti Ella Purnell, Walter Goggins e Aaron Moten parlare dei loro rispettivi ruoli all'interno della trasposizione, delle scene che più li hanno coinvolti e, in generale, della loro esperienza con questo progetto.

"Inside Season One" è il titolo del documentario sulla prima stagione della serie TV di Fallout , pubblicato da Amazon anche al fine di celebrare lo straordinario successo dello show, disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video.

Un successo non solo televisivo

Come sappiamo, la serie di Fallout ha determinato una crescita di tutti i giochi della saga su Xbox Game Pass e non solo, andando dunque a rilanciare in maniera importante la popolarità della saga Bethesda.

Proprio alla luce di questo successo, gli sviluppatori hanno realizzato alcuni importanti aggiornamenti per i vari episodi, introducendo ad esempio i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S per adeguare visivamente le esperienze agli standard attuali.

Certo, ci vorrà ancora molto tempo prima dell'uscita di Fallout 5, visto che Todd Howard non sente l'esigenza di dover accelerare i tempi e apportare modifiche a un calendario che per il momento vede i team impegnati nella realizzazione di The Elder Scrolls 6.