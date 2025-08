Apple festeggia: raggiunta quota 3 miliardi di iPhone venduti dal 2007, numeri da record

Da allora, in altri soli 9 anni l'azienda ha venduto altri 2 miliardi di dispositivi , confermando il dominio assoluto dell'iPhone nel mercato degli smartphone. Particolarmente interessante è anche la cadenza con la quale Cupertino rilascia sul mercato i nuovi modelli : ciò testimonia la tendenza al ricambio da parte di una fetta di utenti o, per altri, a sfruttare l'abbassamento dei prezzi sui dispositivi precedenti.

La notizia arriva in un momento particolare per Apple che quasi potremmo definire "di transizione". Se da un lato i numeri delle vendite dell'iPhone sono stati migliori del previsto, dall'altro la compagnia sta affrontando un calo di fiducia a Wall Street , scivolando dietro a Nvidia e Microsoft nella classifica delle aziende a maggiore capitalizzazione di mercato.

I meriti di questo successo

Il merito di questo successo va in buona parte alla nuova generazione di dispositivi, tra cui l'attuale iPhone 16 Pro Max, che continua a trainare il mercato grazie a innovazioni costanti, design premium e un forte ecosistema software.

Possibile prototipo di futuro iPhone pieghevole

Il traguardo dei 3 miliardi di iPhone venduti non è solo simbolico: è la dimostrazione di quanto l'iPhone sia diventato, in meno di due decenni, uno dei prodotti di consumo più influenti della storia. Staremo a vedere come la futura generazione di iPhone, con tutto ciò che questo comporta anche in termini di innovazione e design, impatterà sui numeri e sui risultati finanziari dell'azienda.