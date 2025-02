L'open beta di Fatal Fury: City of the Wolves è disponibile su PS5, PS4, Xbox e PC

SNK ha dato il via all'open beta di Fatal Fury: City of the Wolves, dando quindi modo ai giocatori di provare in anticipo il nuovo capitolo di questa storica serie picchiaduro prima del debutto nei negozi in tutto il mondo.

Per la precisione questa versione di prova sarà disponibile fino alle 08:59 di martedì 25 febbraio su Steam, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Se siete interessati potrete scaricare il client da Steam, PlayStation Store o Xbox Store. Per partecipare non è necessiara una sottoscrizione a PlayStation Plus o Xbox Game Pass Core.