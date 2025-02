In quanti hanno finito Kingdom Come: Deliverance 2 finora? Davvero in pochi

Kingdom Come: Deliverance 2 è sicuramente una delle hit dell'ultimo periodo, capace com'è stato di coprire i costi di svilluppo nel giro di 24 ore e di vendere due milioni di copie in meno di due settimane. Ma in quanti l'hanno finito? In pochi, forse troppo pochi, almeno stando ai dati, sottolineati in qualche modo anche da Daniel Vávra, il director del gioco, nonché capo di Warhorse Studios.

Troppo pochi?

Senza alcun intento polemico, Vávra ha pubblicato su X un post riportando i dati di completamento di Kingdom Come: Deliverance 2, svelando così che finora è stato completato da circa l'8% dei giocatori, che hanno impiegato in media 90-120 ore per farcela.

Insomma, meno di un giocatore su dieci è arrivato alla fine della seconda avventura di Henry, il che è un peccato, considerando il coinvolgimento di molti nel gioco e i plausi ricevuti dallo stesso da parte della critica e del pubblico.

Il dato ha riaperto la questione dei giochi troppo lunghi, che spesso sono amati dai giocatori a parole, ma che difficilmente vengono portati a conclusione, per via di mille fattori differenti. In fondo cento ore sono un investimento di tempo notevole per una persona normale, quindi non stupisce che non tutti riescano ad arrivare alla fine di titoli simili, soprattutto in un periodo fitto di uscite come quello attuale.

