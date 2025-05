Forza Horizon 5 festeggia il lancio su PS5 con una Lamborghini che omaggia sia Xbox che PlayStation

Per festeggiare l'ingresso dei giocatori PS5 nella community di Forza Horizon 5 , Playground Games e Lamborghini hanno unito le forze per dare vita a una Lamoborghini Revuelto con una livrea speciale , che omaggia sia Xbox che PlayStation , proprio a simboleggiare l'unione tra le due piattaforme grazie al cross-play.

Come ottenere la Lamoborghini Revuelto con la livrea speciale

"Le strade di Forza Horizon sono sempre state mozzafiato. Ora sono sconfinate. Dal 25 aprile, Forza Horizon 5 si apre come mai prima d'ora, invitando i giocatori di più piattaforme a guidare insieme sulla stessa strada aperta. Lamborghini e Forza hanno unito le forze per creare un potente simbolo di unità: una livrea unica nel suo genere, progettata per una vivace comunità di guidatori che sta diventando sempre più grande."

"Vi presentiamo la livrea speciale Lamborghini Revuelto Forza Horizon 5, un capolavoro unico nel suo genere che non celebra solo la velocità, il design e l'unità. Più che un'auto, è un invito a correre fianco a fianco. Progettata insieme a Lamborghini, la livrea è caratterizzata da un sorprendente gradiente verde-blu, che si riflette in Forza Horizon 5, dove finalmente possiamo guidare tutti insieme."

Ottenere questo bolide e questa particolare livrea non è difficile. Stando alle indicazioni fornite dagli sviluppatori, riceverete la Lamborghini Revuelto vincendo la Horizon Stadim Circuit nella nuova modalità Horizon Realms. Una volta fatto, vi basta accedere al Garage, selezionare la voce "Design & Paint" > "Find New Designs" e inserire il codice "687 884 132" per cercare e scaricare la livrea speciale.