The First Berserker: Khazan torna a mostrarsi con lo spettacolare filmato d'apertura

Nexon e gli sviluppatori di Neople hanno pubblicato il filmato d'apertura di The First Berseker: Khazan , il promettente action GDR ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

The First Berserker: Khazan arriva il prossimo anno su PC e console

The First Berserker: Khazan è un gioco di ruolo d'azione hardcore sviluppato da Nexon e incentrato sull'universo di Dungeon Fighter Online. Da questio gioco riprende lo stile frenetico hack-and-slash con azione hardcore ma in un chiave tridimensionale, offrendo al contempo una varietà di equipaggiamenti e abilità per personalizzare la crescita del personaggio

Il filmato inoltre ci ricorda anche che il lancio di The First Berseker: Khazan non è troppo lontano. Infatti, il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S è in programma per i primi mesi del prossimo anno. Recentemente è stato possibile provarlo in anticipo grazie a una closed beta che ha offerto un antipasto dei contenuti del gioco. Se non siete riusciti a partecipare, potrete comunque farvi un'idea leggendo il nostro provato di The First Berserker: Khazan.