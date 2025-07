Xbox Game Pass Ultimate è in sconto su Instant Gaming: un mese a basso prezzo per divertirsi con tanti giochi

In estate non vengono pubblicati moltissimi videogiochi e se non sapete a cosa dedicarvi in queste calde giornate, allora una buona soluzione potrebbe essere fare un singolo mese di Xbox Game Pass Ultimate così da provare tantissimi giochi a bassissimo costo e scoprire il meglio disponibile nel servizio. Ancora più precisamente, la miglior soluzione è acquistare Xbox Game Pass Ultimate in sconto tramite Instant Gaming, pagando 15€ invece che 18€. Potete trovare l'abbonamento a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre il prezzo che vedrete tramite Instant Gaming non mostrerà l'IVA fino alla pagina di pagamento. Ovviamente la quantità dello sconto può variare in ogni momento. Il codice è valido per gli account europei (quindi anche italiani) ed è cumulabile, ovvero potete acquistare più mesi in un colpo solo. Se volete più di un mese, però, conviene acquistare i pacchetti da 3 o 12 mesi, che trovate sempre nella pagina da noi indicata.