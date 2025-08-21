Svelati i requisiti PC di Ninja Gaiden 4, sono molto accessibili

I consigliati puntano a un target di 1080p a 60 fps con FSR e qualità degli oggetti impostati su "medio" e richiedono una scheda grafica RTX 2060 o una RX 5700XT da 8GB di VRAM, da accompagnare a un processore i5-10400 o un Ryzen 5 3600, tutti componenti di fascia medio-bassa e con ormai parecchi anni sulle spalle. Insomma, a meno che non abbiate una configurazione molto datata, dovreste riuscire a far girare tranquillamente il gioco a una qualità accettabile.

Team Ninja e Microsoft hanno aggiornato la pagina Steam di Ninja Gaiden 4 , che ora include i requisiti di sistema della versione PC , che almeno sulla carta sembrerebbero molto accessibili.

Ninja Gaiden arriva su PC, console e Game Pass a ottobre

Minimi - 1080p / 30FPS​ FSR Quality e Object Quality su "low"

Sistema operativo: Windows 10/11, 64bit

Processore: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 3400G

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) o ​ AMD Radeon RX 590(VRAM 8GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD necessario

Consigliati - 1080p / 60FPS FSR Quality e Obejct Quality su "medio"

Sistema operativo: Windows 10/11, 64bit

Processore: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce® RTX 2060 Super(VRAM 8GB) or AMD Radeon RX 5700XT(VRAM 8GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD necessario

Vi ricordiamo che Ninja Gaiden 4 sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC e sarà incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.