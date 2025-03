Un leak svela il periodo d'uscita di Nothing Phone (3), il nuovo top di gamma della compagnia

Un leak trapelato in Rete potrebbe aver gettato luce Nothing Phone (3), modello in arrivo nei prossimi mesi.

Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con la presentazione ufficiale di Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, di cui trovate la nostra recensione. Nel corso delle ultime ore, in particolare, un leak potrebbe aver svelato il periodo d'uscita di Nothing Phone (3), modello previsto in arrivo nel corso dei prossimi mesi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il periodo d'uscita di Nothing Phone (3) Secondo quanto riportato dall'informatore Abhishek Yadav sul social network X, Nothing Phone (3) vedrà probabilmente la luce nel corso del mese di luglio. Ricordiamo infatti che i precedenti modelli Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2) vennero lanciati rispettivamente a luglio 2022 e 2023. Nothing Phone (3) (Render puramente indicativo) Già la compagnia aveva confermato, mesi addietro, l'arrivo di Nothing Phone (3) nel corso del 2025, e la mail recentemente trapelata dal CEO, Carl Pei, non fa altro che confermare questa tesi. Tra le novità attese per Nothing Phone (3) troviamo significativi miglioramenti all'interfaccia utente, con diverse funzionalità dedicate all'intelligenza artificiale, che sta diventando una parte sempre più integrante all'interno degli smartphone. Il nuovo modello dovrebbe mantenere la Glyph Interface, con diverse componenti luminose in corrispondenza della scocca posteriore.