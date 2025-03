Alarmo contiene a sorpresa una tecnologia che speriamo si trovi anche in Nintendo Switch 2

Questo ovviamente non significa che ci sia effettivamente un possibile collegamento tra le due cose, ma il fatto che Nintendo abbia adottato tale tipo di tecnologia per un suo prodotto recente significa, quantomeno, che sta prendendo in considerazione tale soluzione tecnica, cosa che fa ben sperare.

Si tratta dei sensori con Effetto Hall , che nel caso dell'orologio/sveglia di Nintendo vengono utilizzati per la manopola di controllo principale, ma che avrebbero una perfetta applicazione anche per i nuovo Joy-Con di Nintendo Switch 2, considerando che risolverebbero uno dei più grandi problemi rilevati finora con i controller delle console attuali.

L'Effetto Hall potrebbe risolvere un famoso problema dei Joy-Con

Come vediamo nel video riportato qui sotto, iFixit ha effettuato un teardown totale di Alarmo, svelando tutti i segreti interni della particolare sveglia a tema Nintendo, che proprio nei giorni scorsi è stata messa a disposizione all'acquisto per tutti anche nei negozi.

Per il resto, non ci sono soluzioni tecnologiche particolarmente impressionanti all'interno di un dispositivo che si dimostra piuttosto semplice, visto quello che deve fare, ma il fatto che la manopola sia basata su magneti e sensori a Effetto Hall rappresenta una piacevole sorpresa.

Abbiamo visto che i nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 si presentano più grandi ma per scoprire le loro caratteristiche specifiche dovremo aspettare il Nintendo Direct dedicato alla nuova console, fissato per il 2 aprile: in tale occasione potremo finalmente scoprire anche la verità sui possibili gimmick della console, che potrebbe celare l'uso dei controller come delle specie di mouse e anche, forse, l'uso di stick analogici e controlli con Effetto Hall per scongiurare l'annoso problema del drifting, o almeno si spera.