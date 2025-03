Sky dichiara guerra agli Amazon Fire TV Stick modificati per lo streaming illegale

Sky lancia un duro attacco contro Amazon Fire TV Stick, accusando la piattaforma di non fare abbastanza per contrastare la diffusione dei dispositivi modificati per lo streaming pirata.

Negli ultimi anni, l'uso di Fire TV Stick modificate per accedere a contenuti pirata è diventato un fenomeno diffuso nel Regno Unito. Sempre più utenti abbandonano le piattaforme ufficiali a favore di servizi non autorizzati che offrono sport e film gratuitamente o a prezzi irrisori. Questa situazione sta allarmando i detentori dei diritti televisivi, con Sky in prima linea nel denunciare il problema e sollecitare Amazon a prendere provvedimenti più severi. Parlando al Financial Times Business of Football Summit, il Chief Operating Officer di Sky, Nick Herm, ha sottolineato la gravità della situazione: "Se parlate con amici e colleghi, tutti sanno che è possibile ottenere Fire TV Stick modificate per accedere a servizi pirata". Ha poi aggiunto che la vendita di questi dispositivi è così diffusa che alcuni tifosi di calcio indossano persino magliette con la scritta 'Fire Stick', a dimostrazione di quanto il fenomeno sia radicato.

Sky accusa Amazon di scarsa collaborazione Sky ha espresso frustrazione nei confronti di Amazon, sostenendo che il colosso dell'e-commerce non stia facendo abbastanza per contrastare la vendita di Fire TV Stick modificate. Secondo Herm, ci sono persone che acquistano questi dispositivi in grandi quantità per poi rivenderli già configurati con app di streaming illegale. Fire TV "Con alcune big tech, e Amazon in particolare, non otteniamo abbastanza collaborazione per risolvere questi problemi. Ci sono persone che acquistano questi dispositivi in blocco per rivenderli con software di streaming non autorizzati", ha dichiarato Herm.