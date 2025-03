No Rest for the Wicked riceverà il grosso aggiornamento "The Breach" con tante novità: video e data di uscita

Moon Studios ha annunciato un nuovo e grosso aggiornamento per No Rest for the Wicked, il suo nuovo action RPG al momento disponibile in accesso anticipato su PC e poi in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S: l'update si chiama The Breach e ha una data di uscita fissata per il 30 aprile.

The Breach rappresenta uno step evolutivo molto importante per il gioco, essendo di fatto un traguardo fondamentale nel processo di sviluppo e completamento del progetto, che è ancora in piena lavorazione nonostante sia già acquistabile in forma non definitiva su PC grazie all'early access su Steam.

Con questo aggiornamento arriveranno circa 11.000 cambiamenti, tanto per dare un'idea delle dimensioni di questo update, di fatto rappresentando una vera e propria nuova versione evoluta dell'intero gioco.