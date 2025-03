Il remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sembra davvero imminente

"Un veloce aggiornamento in merito all'annuncio del remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion e alla sua uscita", ha scritto Nate. "A quanto pare sia il lancio che il reveal avverranno nel mese di aprile, e la distanza fra i due eventi sarà minima, al punto che è possibile anche uno shadow drop ."

Un importante ritorno

Essendo passato ormai parecchio tempo dall'annuncio di The Elder Scrolls VI, ma non essendoci ancora notizie in merito al prossimo capitolo della serie, è chiaro che il ritorno di Oblivion sotto forma di remake potrebbe rappresentare un importante rilancio per il franchise.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lanciato nel 2006 su PC e console, The Elder Scrolls IV ha senza dubbio segnato un punto di svolta per il genere degli action RPG a base open world, introducendo soluzioni all'avanguardia per i tempi e influenzando le produzioni successive.