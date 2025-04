OpenAI presenta GPT-4.1: il nuovo modello multimodale abbassa i costi e spinge l’intelligenza artificiale oltre GPT-4o

OpenAI ha appena svelato ufficialmente GPT-4.1, un nuovo modello multimodale che promette di migliorare sensibilmente rispetto a GPT-4o, sia in termini di prestazioni che di efficienza. Annunciato durante una diretta streaming, GPT-4.1 rappresenta l'evoluzione naturale della linea GPT-4, e sarà disponibile per sviluppatori in tre varianti: la classica GPT-4.1, la versione compatta GPT-4.1 Mini e la versione ultraleggera GPT-4.1 Nano, definita da OpenAI come "la più piccola, veloce ed economica mai creata".