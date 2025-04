IIDEA svela la classifica dei giochi più venduti in Italia del 2024, la metà è uscita nel 2023 o prima

IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, ha svelato la classifica dei 10 giochi più venduti nel Bel Paese nel corso del 2024. Dispiace vedere che metà delle posizioni sono occupate da titoli usciti da due o più anni, segno che i titoli dello scorso anno non si sono rivelati particolarmente interessanti per il pubblico nostrano.

Al primo posto non sorprende vedere EA Sports FC 25, del resto il calcio è uno sport seguitissimo in Italia e il franchise Electronic Arts ha sempre grandissimo successo. Meno scontato rivedere la serie anche al secondo posto con EA Sports FC 24, mentre il gradino più basso del podio è occupato da GTA 5. Hogwarts Legacy si trova invece al quarto posto, battendo persino Dragon Ball: Sparking! Zero e Call of Duty: Black Ops 6, rispettivamente al quinto e sesto posto.