Kingdom Come: Deliverance 2 esce in un mese tremendo, ma Warhorse Studios non teme la competizione

Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile da oggi, facendo da apripista a un mese affollatissimo di uscite e dove tanti giochi devono competere ferocemente per catturare l'interesse dei giocatori. Il team di Warhorse Studios tuttavia non pare intimorito, dato che ha imparato come "sedersi al tavolo dei grandi".

Per chi magari non segue assiduamente il mercato, febbraio è un mese fin troppo abbondante di videogiochi in uscita di grandissimo spessore e richiamo commerciale. Ottimo per i giocatori, che hanno sicuramente l'imbarazzo della scelta e possono sempre recuperare in un secondo momento i titoli di loro interesse, ma potenzialmente preoccupante per i publisher, che in una situazione simile rischiano che i loro titoli non ricevano l'attenzione che meritano, portando a vendite inferiori alle aspettative. C'è chi è già corso ai ripari, come Assassin's Creed Shadows che è stato rinviato a marzo o Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che è stato anticipato di una settimana per non uscire lo stesso giorno dell'attesissimo Monster Hunter Wilds.