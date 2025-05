Nintendo Switch 2 è molto atteso per portare un po' di gioia in un mondo pieno di disperazione

Un periodo difficile

Intervistato dalla testata GamesRadar+, Piscatella ha sottolineato anche un altro fattore che potrebbe rendere il lancio di Nintendo Switch 2 più importante di quanto si creda: la spinta umana a cercare divertimento e distrazione in un periodo oscuro come quello che stiamo vivendo, tra guerre incombenti e crisi economica.

"Penso che il punto sia che ha un pubblico così entusiasta e devoto, che non credo che la lineup di lancio conti affatto", ha spiegato Piscatella. "Ciò che conta, secondo me, è come si presenterà la lineup dopo sei mesi, quando bisognerà iniziare davvero a cercare di conquistare l'acquirente del mercato di massa o l'appassionato generico di console, non solo il fan sfegatato di Nintendo, perché quella persona la comprerà a prescindere da tutto."

"Quindi sì, la lineup iniziale non conta, almeno per i primi mesi. Importerà invece nel periodo natalizio. Sono molto più preoccupato per come sarà la lineup delle feste, cosa che al momento non sappiamo ancora."

"È passato così tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto una nuova piattaforma hardware per console", continua Piscatella. "Sono passati anni. È passato molto tempo, e le persone cercano qualcosa per distrarsi un po' da ciò che accade altrove. Lo si vede anche online, proprio il desiderio che le persone hanno di avere qualcosa per cui entusiasmarsi. Non so, forse è solo una mia prospettiva, ma percepisco questa palpabile disperazione, in un certo senso, nel voler trovare qualcosa che porti gioia. Molte persone si stanno aggrappando a questo, il che, buon per loro."