Spotify introduce il tasto “Snooze” per mettere in pausa i brani che ti piacciono troppo

Spotify ha annunciato una nuova funzione pensata per gli ascoltatori più fedeli: si chiama "Snooze" e permette di mettere temporaneamente in pausa i brani che si sono ascoltati troppo spesso. Il sistema si applica ai brani che gli utenti scelgono di nascondere dalle proprie playlist e ha un effetto preciso: quei pezzi non verranno più consigliati né riproposti per 30 giorni. È l'equivalente musicale di prendersi una pausa da una canzone amata ma ormai troppo presente. Una soluzione perfetta per chi non vuole eliminarla del tutto, ma solo darle un po' di respiro.

Un test riservato agli abbonati Premium In questa prima fase, Spotify sta testando la nuova funzione esclusivamente con gli utenti Premium, ma ha promesso che presto sarà disponibile per una platea più ampia. Parallelamente, l'azienda ha aggiornato anche la funzione Nascondi: ora, quando si nasconde un brano da una playlist, questo viene rimosso su tutti i dispositivi associati all'account e non più soltanto su quello da cui è stato nascosto. Un piccolo ma importante miglioramento per garantire coerenza nella gestione della libreria personale. Alcune funzioni Spotify Tra le novità più interessanti in arrivo per gli abbonati Premium c'è anche una coda riproduzione completamente rinnovata, che ora mostra con maggiore chiarezza i comandi di shuffle, smart shuffle, ripeti e il timer di spegnimento. Alla fine della coda, sarà anche possibile visualizzare i brani raccomandati da Spotify per proseguire l'ascolto senza interruzioni. La gestione delle playlist su mobile è stata anch'essa semplificata, con l'aggiunta di pulsanti Aggiungi, Ordina e Modifica direttamente in alto. Gli utenti di USA, Canada, Regno Unito, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda e Sud Africa possono inoltre trasformare le "Liked Songs" in vere e proprie playlist personalizzate.