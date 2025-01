Hironobu Sakaguchi vuole che il suo prossimo gioco sia un "successore di Final Fantasy 6"

Si tratta di un'aspirazione non da poco, considerando che il gioco in questione è considerato il suo capolavoro, nonché uno dei migliori titoli in assoluto nel suo genere, che richiederebbe anche una notevole produzione se rapportato ai tempi moderni. Non si tratta di creare propriamente un "seguito" del sesto capitolo della serie di Square Enix, quanto piuttosto un titolo che possa raccoglierne l'eredità e rappresentare una sorta di "successore spirituale".

Un successore in senso positivo, qualcosa di vecchio ma anche nuovo

L'autore non ha diretto altri capitoli di Final Fantasy, serie che di fatto creato insieme ad altri in Squaresoft, dopo il sesto, limitandosi a ruoli di produttore fino alla sua uscita dalla compagnia e alla fondazione di Mistwalker, team con il quale ha creato altri JRPG di altissimo profilo come Lost Odyssey e The Last Story.

Una scena di Final Fantasy 6

Curiosamente, Sakaguchi è tornato a lavorare con Square Enix proprio con la pubblicazione di Fantasian: Neo Dimension su console e PC, cosa che potrebbe rappresentare un ritorno alle origini.

Il prossimo gioco di Sakaguchi potrebbe essere anche il suo ultimo titolo in carriera, considerando che il designer avrebbe già voluto ritirarsi dopo Fantasian.

"Pensavo di rendere Fantasian: Neo Dimension il mio ultimo lavoro, ma il fantastico team che si è riunito per completare questo progetto ha reso così piacevole il lavoro che ho trovato difficile separarmene", ha detto Sakaguchi in un'intervista pubblicata da The Verge.

"Gli esseri umani sono creature avide, non è vero? Per questo motivo, attualmente sto lavorando a un nuovo progetto con lo stesso team che ha lavorato a Fantasian: Neo Dimension. In linea di massima seguirà uno stile simile a quello dei miei lavori precedenti, e sarà qualcosa che potrà essere un successore di Final Fantasy 6 in senso positivo - il nostro obiettivo è creare qualcosa di vecchio ma nuovo allo stesso tempo. Sarà la seconda parte del mio messaggio d'addio".