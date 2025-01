Il nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance 2 mostra le cose da fare in campagna

Non mancheranno tuttavia missioni secondarie legate a questi luoghi, che vedranno Henry dare la caccia ad animali feroci che rappresentano una minaccia per le fattorie, oppure indagare su misteriosi eventi che richiedono il suo intervento.

Il protagonista del gioco potrà cimentarsi con il tiro con l'arco e con la balestra , addestrando la propria mira con bersagli di vario tipo e collaborando con i contadini per lo svolgimento di numerose attività, contribuendo in questa maniera allo sviluppo del territorio.

Il nuovo trailer di Kingdom Come: Deliverance 2 pubblicato da Warhorse Studios mostra le cose da fare in campagna durante l'avventura medievale in cui potremo tornare a vestire i panni di Henry.

Un gioco enorme

A giudicare dalla enorme sceneggiatura di Kingdom Come: Deliverance 2, il nuovo capitolo della saga firmata Warhorse Studios promette di essere davvero enorme e di coinvolgerci in un'avventura mai così ampia e coinvolgente.

La qualità della scrittura di cui abbiamo parlato in occasione della recensione dell'originale Kingdom Come: Deliverance, la caratterizzazione dei personaggi e la cura riposta nella riproduzione degli scenari della Boemia medievale, ad ogni modo, punteranno a riempire questa gigantesca struttura di contenuti di spessore.

In attesa dell'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S, fissata al prossimo 4 febbraio, abbiamo giocato Kingdom Come: Deliverance 2 per oltre venti ore e ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa di come sarà questa esperienza.