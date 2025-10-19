Jurassic World Evolution 3 aumenta la quantità di specie di dinosauri disponibili al lancio: ecco quante sono

L'analisi di file e contenuti che è stata effettuata sulla versione Xbox Series X|S del gioco, considerando i pacchetti che possono essere già scaricati attraverso il preload, suggerisce però che tale quantità debba essere rivista al rialzo .

Un recente data mining sembra far luce sulla quantità di specie di dinosauri che saranno disponibili al lancio in Jurassic World Evolution 3 , facendo emergere un numero che supera anche quanto era stato annunciato inizialmente da Frontier Development.

La quantità è aumentata rispetto al primo annuncio

In base a quanto emerso, sembra che Jurassic World 3 sia destinato ad essere lanciato con un totale di 86 specie disponibili, superando dunque le informazioni pubblicate inizialmente da Frontier, come spiegato nel video riportato qui sotto.

Questa informazione è stata successivamente confermata dagli stessi sviluppatori, che hanno riferito di aver potuto inserire una quantità maggiore di dinosauri sfruttando un po' di tempo extra dedicato alla lavorazione.

Tra le specie che saranno presenti al lancio e che non erano state annunciate inizialmente c'è anche il Deinonychus, che ha ricevuto anche una riprogettazione generale per questo nuovo capitolo con un nuovo design.

Potete trovare l'elenco completo e ufficiale di tutti i dinosauri presenti in Jurassic World Evolution 3 a questo indirizzo sul sito ufficiale. Nel frattempo, di recente abbiamo visto un trailer con una missione in Nevada e un altro incentrato su management e team veterinari.