Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto festeggia San Valentino

Proseguono i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto e il prossimo sarà piuttosto speciale visto che si svolgerà a San Valentino. Per omaggiare la festa degli innamorati il prossimo evento ci farà affrontare il Pokémon dolce Milcery, una scelta piuttosto azzeccata.

Per l'appunto l'evento sarà disponibile dal 14 febbraio fino al 16 dello stesso mese. Milcery apparirà nei raid a 5 stelle e potrete catturarne molteplici esemplari. Inoltre, completando questa sfida verrete ricompensati con una serie di dolci, necessari per far evolvere il Pokémon in una delle sessantatre forme differenti di Alcremie.