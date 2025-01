Xbox era Blockbuster ed è diventata Netflix, dice un ex-PlayStation commentando i cambiamenti di Microsoft

Boyes è stato anche VP di Sony Interactive Entertainment per quanto riguarda la divisione relazioni con publisher e sviluppatori, ed era una figura piuttosto in vista tra l'epoca PS3 e PS4, passando poi ad essere CEO di Iron Galaxy, dunque un personaggio che conosce decisamente bene l'industria videoludica.

Intervistato da Gamertag Radio, l' ex-PlayStation Adam Boyes ha anche commentato l'attuale fase di trasformazione di Xbox in publisher multipiattaforma facendo un particolare paragone: erano come Blockbuster e ora sono diventati Netflix , ha affermato.

Trasformazione necessaria per evitare l'estinzione

Boyes ha dichiarato che "Il panorama dei videogiochi sta cambiando" in generale, dunque una trasformazione è necessaria per molti, e che in questo contesto Microsoft "era Blockbuster" e col tempo "è diventata Netflix".



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il commento ha una valenza positiva, perché sintetizza il modo in cui Xbox è riuscita a trasformarsi senza estinguersi come è successo a Blockbuster, diventando qualcosa di nuovo e in grado di diffondersi come un nuovo paradigma come Netflix.

indica anche come la compagnia si sia concentrata su qualcosa di diverso, ovvero la distribuzione digitale e il fatto di incentrarsi soprattutto sui servizi.

In tutto questo, secondo l'ex-PlayStation, non ci sono effettivamente delle "vittime", dunque il processo è generalmente positivo per tutti. "Quando Phil e il suo team mettono contenuti straordinari su più piattaforme, chi è la vittima? Ho fatto a molte persone questa domanda e non ce ne sono", ha spiegato Boyes, "a parte le persone che dicono beh, voglio che i giochi siano disponibili solo dove li ho comprati e questo è ciò che mi aspetto."

Il discorso è tornato ovviamente in auge dopo l'annuncio di Forza Horizon 5 su PS5, che ha scatenato le solite voci concatenate su altri titoli in arrivo come Halo e Fable.