Pokémon Home regala Enamorus e Manaphy cromatici completando alcuni Pokédex

Nello specifico, per ricevere in dono il Manaphy Shiny dell'evento dovrete completare il Pokédex della regione di Sinnoh di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Completando invece quello della regione di Hisui di Leggende Pokémon Arceus riceverete Enamorus cromatico. Riceverete entrambi direttamente nell'app di Pokémon Home.

Pokémon Home ha dato il via a un nuovo evento di distribuzione legato alla completamento dei Pokédex, grazie al quale potrete aggiungere alla vostra collezione le versioni cromatiche dei Pokémon leggendari Enamorus e Manaphy .

Un'ottima occasione per ottenere due Pokémon cromatici leggendari

Per chi avesse iniziato solo ora a giocare a Pokémon, i Pokémon Cromatici (o Shiny) sono degli esemplari caratterizzati da colori differenti dal normale. La probabilità di incontrare un Pokémon cromatico è molto bassa, di base parliamo di 1 su 4.096 incontri per quanto riguarda i Pokémon allo stato selvatico, mentre in diversi casi è impossibile catturare un Leggendario cromatico. Insomma, l'opportunità offerta da Pokémon Home è piuttosto ghiotta.

Si tratta della prima volta che Enamorus viene reso disponibile nella sua forma cromatica. Al contrario era già possibile ottenere una versione shiny di Manaphy, seppur tramite un metodo basato sulla fortuna e con probabilità piuttosto basse.

