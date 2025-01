Google Maps si adegua: il Golfo d’America e il Monte McKinley arrivano sulle mappe

Google ha annunciato che aggiornerà Google Maps negli Stati Uniti per riflettere l'ordine esecutivo del Presidente Trump, firmato il 20 gennaio. Questo modifica ufficialmente i nomi del Golfo del Messico in Golfo d'America e del Denali in Monte McKinley. Il cambiamento sarà visibile sulle mappe una volta che il Geographic Names Information System (GNIS) del governo sarà aggiornato.

Il processo di aggiornamento e la visibilità globale In un post su X, Google ha dichiarato che da sempre segue le fonti ufficiali governative per i nomi geografici. "Quando i cambiamenti di denominazione variano tra paesi, gli utenti vedono il nome locale ufficiale nella propria regione, mentre nel resto del mondo saranno mostrati entrambi i nomi," ha spiegato l'azienda. Per questo, al di fuori degli Stati Uniti, i nomi Golfo d'America e Golfo del Messico coesisteranno, così come Monte McKinley e Denali. Il Denali Il Denali, la montagna più alta del Nord America, era chiamato Monte McKinley fino al 2015, quando l'amministrazione Obama ripristinò il nome tradizionale dei nativi alaskani. Questo recente cambiamento reintroduce la denominazione precedente, decisa oltre un secolo fa.