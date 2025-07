Kimi K2: dalla Cina un super modello AI che supera ChatGPT 4.1, più potente e più economico

In pratica, invece di usare tutta la rete neurale per ogni compito, il modello attiva solo una parte specializzata (32 miliardi di parametri alla volta) , rendendolo più veloce ed economico da usare. Si tratta di una tecnologia molto interessante ed innovativa che permette di avere un modello molto efficiente ma allo stesso tempo non eccessivamente costoso.

Prezzo e potenza

Il prezzo è un punto forte di Kimi K2: costa solo 0,14 euro per milione di token in input e 2,30 euro per l'output. In confronto, GPT-4.1 di OpenAI costa fino a 7,30 euro per milione di token in output, mentre Claude Opus 4 di Anthropic arriva a 68,50 euro. Nei test, inoltre, Kimi K2 ha superato GPT-4.1 in vari compiti.

Per esempio, nel test SWE-Bench Verified (riparazione di bug reali su GitHub), ha ottenuto il 65,8% contro il 54,6% di GPT-4.1. Anche in LiveCodeBench (codifica end-to-end) e in MATH-500 (ragionamento matematico) ha ottenuto risultati migliori. Kimi K2 può anche gestire input lunghissimi, fino a 128.000 token, ed è già disponibile via web, app e API.