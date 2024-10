Il boss di Rare Craig Duncan è stato promosso a capo degli Xbox Game Studios di Microsoft

Prima di iniziare questo nuovo importantissimo capitolo della sua carriera, Duncan ha guidato Rare a partire dal febbraio 2011 , dunque durante il periodo in cui lo studio ha lavorato a Sea of Thieves, Killer Instinct, Everwilds e alcuni giochi per Kinect. In precedneza ha lavorato Sumo Digital, Midway e Codemasters. Insomma, un curriculum di tutto rispetto.

Cambio ai vertici degli Xbox Game Studios

Come capo degli Xbox Game Studios, Duncan dovrà gestire il lavoro dell'enorme scuderia di team interni di Microsoft, che includeno The Coalition (Gears of War), Turn 10 (Forza Motorsport), Playground Games (Forza Horizon, Fable), Obsidian (Avowed, The Outer Worlds), la stessa Rare, Ninja Theory (Hellblade 2), Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight), The Iniative (Perfect Dark), Double Fine (Psychonauts), InXile (Wasteland), Undead Labas (Stay of Decay), World's Edge (Age of Empires) e molti altri.

Alan Hartman, l'attuale capo degli Xbox Game Studios

Rare ora sarà guidata da Joe Neate e Jim Hoth. Neate è entrato in Rare nel 2013 e ha guidato il progetto Sea of Thieves come produttore esecutivo. Horth è un veterano di Rare da 20 anni e recentemente è stato direttore dello studio. "Oggi condivido le notizie relative ai cambiamenti di leadership all'interno del nostro team. Dopo oltre 30 anni di lavoro in Microsoft, Alan Hartman andrà in pensione alla fine di novembre", recita l'email inviata da Matt Booty allo staff.

"Sono lieto di annunciare che Craig Duncan assumerà il ruolo di responsabile di Xbox Game Studios. Craig porta con sé una grande esperienza maturata presso Codemasters, Midway Games e Sumo Digital prima di entrare in Xbox nel 2011 per dirigere Rare. Durante questo periodo, Rare ha ottenuto un successo commerciale sostenuto e ha sviluppato nuove IP, in particolare l'evoluzione costante di Sea of Thieves, un franchise multipiattaforma con oltre 40 milioni di giocatori.

"Nel suo nuovo ruolo, Craig continuerà a concentrarsi sull'aiutare i nostri studios a fornire esperienze di gioco di alta qualità e differenziate che possano crescere in franchise di successo e raggiungere più giocatori investendo in nuove IP. Craig riferirà a me e si unirà al team di leadership di Game Content and Studios, lavorando a stretto contatto con Alan durante la transizione. L'attuale team di leadership XGS creato da Alan rimarrà intatto e farà capo a Craig."