I giochi gratis di marzo di PS Plus Essential sono stati svelati: includono Dragon Age The Veilguard

Sony ha svelato i giochi del PS Plus Essential (accessibili quindi anche per gli abbonati Extra e Premium) che saranno disponibili a partire dal 4 marzo per i giocatori abbonati. La lista si compone come segue:

I giochi gratis di marzo del PS Plus Essential

Dragon Age: The Veilguard è ovviamente il nome di punta del mese e arriva a strettissimo giro dalla pubblicazione (31 ottobre, quindi quattro mesi dopo), cosa che rende ancora più chiaro quanto per EA non sia stato affatto un successo e che a questo punto ritenga meglio guadagnare quel che può aggiungendo il prodotto nel livello più basso del servizio di Sony. Se per caso non conoscete il gioco, si tratta del più recente capitolo della serie fantasy di BioWare. È un GDR d'azione che segue direttamente gli eventi di Inquisition: potete leggere la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard qui.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sonic Colours: Ultimate e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sono altre due aggiunte interessanti. Il primo è un gioco di piattaforme, come è tipico per la saga, mentre il secondo è una raccolta di vecchi Beat 'em up a scorrimento laterale in versione rimasterizzata: in totale sono inclusi ben 13 giochi TMNT.

Come sempre, avete circa un mese per aggiungere i giochi al vostro account (fino al 31 marzo, per la precisione). Una volta associati al vostro account, i titoli possono essere scaricati e avviati in qualsiasi momento fintanto che siete abbonati a PS Plus Essential o ai suoi livelli superiori (Extra e Premium). Il giochi non vengono rimossi dall'account anche se cancellate l'abbonamento: vi basterà riattivarlo per ritrovarli tutti a vostra disposizione.