Xbox e PC Game Pass hanno 12 nuovi giochi annunciati in arrivo nel prossimo periodo, vediamo i titoli previsti

Tra ID@Xbox e altre presentazioni all'interno dell'IGN FanFest sono arrivate diverse informazioni riguardanti Xbox e PC Game Pass, con l'annuncio di 12 giochi in arrivo nel catalogo nel prossimo periodo, a partire da questo mese per arrivare fino a date indefinite nel 2025.

Si tratta di un elenco di giochi che vanno a chiarire meglio il panorama di Game Pass per i prossimi mesi, specialmente per quanto riguarda l'ambito indie, visto che praticamente tutti i titoli annunciati sono produzioni di questo tipo, a rimarcare come il servizio su abbonamento di Microsoft trovi negli indie una grande risorsa, e viceversa.

In effetti, come ha dimostrato ancora una volta l'ID@Xbox Showcase, il Game Pass arricchisce in maniera sostanziale il proprio catalogo grazie all'arrivo dei giochi indie, ma a loro volta gli sviluppatori ottengono un notevole supporto economico, di risorse e di visibilità dall'inserimento all'interno del servizio Microsoft.