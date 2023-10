Iron Man: EA Motive conferma che userà l'Unreal Engine 5 ed è ancora in pre-produzione

Tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di EA Motive, Patrick Klaus, il general manager dello studio, ha aggiornato i giocatori sullo stato dei lavori del gioco con protagonista Iron Man.

Nell'articolo viene spiegato che attualmente il gioco è ancora in fase di pre-produzione, con gli sviluppatori che si stanno prendendo tutto il tempo necessario per gettare delle solide fondamenta su cui verrà poi costruito il titolo. In tutto ciò il team si sta avvalendo del supporto di una cerchia ristretta della community e appassionati Marvel che offrirà il proprio feedback sul progetto man mano che prenderà forma.

Insomma, siamo ancora distanti anni dalla pubblicazione e dunque per il momento EA Motive non è pronta a condividere informazioni e materiale, ma in compenso Klaus ha confermato che il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 5, un dettaglio che era emerso da un curriculum in rete e che ora è stato confermato.

"Siamo ancora all'inizio della pre-produzione e ci stiamo prendendo il tempo necessario per assicurarci di gettare le migliori basi possibili per lo sviluppo. Ma stiamo già trovando molte opportunità per esplorare la storia, il design e il gameplay di Iron Man, ed è emozionante vedere la fantasia che inizia a prendere vita", afferma Klaus.

"Anche in questa fase iniziale del processo, abbiamo istituito un "Consiglio della Comunità" composto da fan di Iron Man e della Marvel che, come per il remake di Dead Space, ci offriranno il loro feedback su quasi tutto il processo di sviluppo. Nel frattempo, abbiamo scelto l'Unreal Engine 5 come motore di gioco, per consentire al team di sviluppo di fare la sua magia e creare qualcosa di veramente speciale."