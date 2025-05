MercurySteam ha annunciato la data di uscita della demo di Blades of Fire con un trailer, è vicinissima

Giusto ieri MercurySteam, lo studio autore di Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadows, aveva svelato che avrebbe lanciato a lì a poco una demo del suo Blades of Fire per accontentare le richieste dei fan. La promessa è stata mantenuta e a quanto pare non dovremo neppure attendere a lungo per provarlo, anzi quasi per nulla.

Infatti, gli sviluppatori hanno fissato la data di uscita di questa versione di prova a domani, giovedì 15 maggio. Sarà disponibile su PC (Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Stando ai dettagli condivisi dal team, offrirà ai giocatori la possibilità di giocare le prime ore di Blades of Fire, con la possibilità di trasferire i salvataggi e i progressi fatti al gioco completo, nel caso decidessero di acquistarlo.