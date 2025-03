God of War regala avatar gratis e DLC Odissea Oscura per Ragnarok ma i giocatori non sono contenti

Come era stato anticipato alcuni giorni fa, dal 20 marzo partono le celebrazioni ufficiali per il 20° anniversario di God of War, attraverso un DLC gratuito per tutti i possessori di God of War Ragnarok con l'arrivo del DLC Collezione Odissea Oscura e anche un avatar in regalo a tema, ma i giocatori non sono contenti e protestano contro l'iniziativa.

Il DLC Collezione Odissea Oscura per God of War Ragnarok introduce una serie di skin per il protagonista e alcuni oggetti speciali che richiamano il look classico di Kratos e delle sue armi nei primi giochi della serie e si tratta di un'aggiunta interessante e nostalgica per i fan, che si mostra più nel dettaglio con il nuovo trailer pubblicato in queste ore da Sony e riportato qui sotto.

Oltre a questo, tutti gli utenti PlayStation possono ottenere un avatar gratis a tema God of War inserendo il seguente codice nella sezione apposita del PlayStation Store: