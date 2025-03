Più di metà delle vendite di Monster Hunter Wilds in USA sono su PC, attraverso Steam

Monster Hunter Wilds si conferma un enorme successo commerciale, ma un aspetto che sta emergendo come peculiare di questo capitolo, a dire il vero come evoluzione diretta di quanto era già stato avviato con il precedente, è il fatto che gran parte delle vendite siano avvenute su PC, per più della metà del totale in USA in particolare.

Abbiamo visto che Monster Hunter Wilds ha venduto più di 8 milioni di copie nel giro dei primi tre giorni di presenza sul mercato ed è il gioco più venduto finora nel 2025 in USA secondo i recenti dati di Circana, ma è impressionante vedere come la maggior parte dei giocatori, a quanto pare, sia concentrata su PC.

Nonostante si tratti di una serie storicamente legata alle console, con l'apertura al pubblico su piattaforma Windows sembra proprio che Monster Hunter sia decollato, con un'accoglienza davvero straordinaria da parte del pubblico di Steam in particolare.