YS X: Nordics, un nuovo trailer con esplorazione e combattimenti

Falcom ha presentato un nuovo trailer di YS X: Nordics in occasione di una diretta andata in onda sul canale YouTube della rivista Denkgeki. Il filmato offre un mix di sequenze cinematiche e altre di gameplay basate su esplorazione e combattimenti.

Per quanto riguarda gli spostamenti nel mondo di gioco, in questa avventura il prode Adol Christin potrà sfruttare una sorta di rampino per raggiungere velocemente posizioni elevate o superare strapiombi. Inoltre nel video lo vediamo destreggiarsi sopra una sorta di skateboard volante su rotaia. A quanto pare, inoltre, potrà sfruttare una sorta di potere per bloccare momentaneamente il tempo.

Lato combattimenti invece possiamo rivedere in azione il Cross Action system, il nuovo sistema di combattimento che permette di controllare un solo personaggio alla volta tra Adol e la co-protagonista Karja, passando da uno all'altro all'instante, o entrambi simultaneamente, dando vita a combinazioni lente ma potenti.

YS X Nordics sarà disponibile per PS5, PS4 e Nintendo Switch dal 28 settembre, ma inizialmente solo in Giappone. La data di uscita in occidente è ancora da confermare, ma come da tradizione potrebbe richiedere mesi o anni per la localizzazione.