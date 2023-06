Final Fantasy 16 surriscalda PS5? Spuntano online strane testimonianze e rimedi per il 'problema'

Fra Twitter e Reddit stanno spuntando alcune testimonianze sulla possibilità che Final Fantasy 16 porti al surriscaldamento di PS5 in determinati frangenti, tanto da costringere la console a un blocco di sicurezza, interrompendo la partita.

Considerando che il gioco a questo punto è uscito ed è ben diffuso, è difficile pensare che tale problema sia molto esteso, ma la coincidenza di questo blocco in determinati frangenti ha spinto alcune testate anche a scrivere delle guide con consigli su come evitare il presunto problema in questione, che dipenderebbe da un qualche sovraccarico di lavoro sul sistema nei momenti di gioco più concitati.

D'altra parte, con le temperature in netto aumento in molti paesi non è da escludere che problemi di surriscaldamento possano emergere, a prescindere anche dal gioco utilizzato, dunque non è detto che, se anche le testimonianze fossero tante e confermate, ci sia un collegamento diretto con Final Fantasy 16.

Fatto sta che la sezione francese del sito Dexerto, per esempio, ha pubblicato una sorta di guida su come evitare il problema: tra i consigli forniti viene scritto di giocare in modalità Performance, che a quanto pare riduce il carico di lavoro su GPU e CPU soprattutto negli scontri con i boss e tra gli Eikon, inoltre viene consigliato di disabilitare l'HDR, che arricchisce sostanzialmente la grafica ma a quanto pare risulta dispendioso per il sistema.

Infine, e la cosa in questo caso sembra piuttosto universale e non rivolta al singolo gioco Square Enix, viene consigliato di "pulire PS5", perché il surriscaldamento potrebbe essere dato anche da accumuli di polvere che impediscono il corretto funzionamento della ventola di raffreddamento, oltre al fatto di non tenere la console esposta al sole.

Insomma, la questione sembra piuttosto dubbia visto che l'incidenza di problemi segnalati al momento è estremamente bassa, ma la riportiamo più che altro come altro elemento curioso di quello che è sicuramente il gioco del momento per la calda estate di PS5.