Baldur's Gate 3, anche Ken Levine si congratula con Larian Studios

Ken Levine ha apprezzato davvero parecchio Baldur's Gate 3 e ha voluto congratularsi con Larian Studios pubblicamente, con un post su Twitter in cui il padre di BioShock parla di come il gioco di ruolo lo abbia portato a dedicare nuovamente ore e ore al gaming.

Un consenso unanime

Sembra proprio che Baldur's Gate 3 abbia messo tutti d'accordo: il gioco migliore di sempre stando alla media voto di Opencritic, l'RPG di Larian Studios ha decisamente centrato il bersaglio e sta macinando numeri impressionanti.

A questo punto non si può che guardare con grande interesse al lancio su PS5, fissato al 6 settembre, mentre per la versione Xbox Series X|S sarà necessaria un po' di pazienza in più, forse per via delle ottimizzazioni richieste dalla meno potente delle due console Microsoft.