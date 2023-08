Minecraft: versione per nuova generazione avvistata, almeno su Xbox Series X|S

Nonostante la sua enorme diffusione, Minecraft non ha ancora ricevuto un aggiornamento per le piattaforme di attuale generazione, ma questo potrebbe presto cambiare, almeno sul fronte Xbox, considerando che una versione per Xbox Series X|S è comparsa presso l'ente di classificazione dei videogiochi in Germania.

Come riferito da alcune fonti, sembra che un nuovo Minecraft per Xbox Series X|S sia comparso nel listino dell'USK, ovvero l'ente tedesco preposto alla classificazione dei videogiochi. Si tratterebbe di una grossa novità, visto che il software al momento è fermo alle versioni PS4 e Xbox One, funzionante in retro-compatibilità.

Potrebbe dunque trattarsi di una specifica versione di nuova generazione per Minecraft, che potrebbe portare con sé alcune variazioni e miglioramenti dal punto di vista tecnico, sebbene il nucleo del gioco sia destinato a rimanere probabilmente sempre lo stesso.