Pascal vince un premio per The Last of Us, ammette di essere ubriaco e di voler baciare un attore

Pedro Pascal è uno degli attori preferiti su internet negli ultimi anni, in parte grazie a una serie di ruoli di successo (come Mando in The Mandalorian e Joel Miller in The Last of Us) ma in parte anche grazie alla sua personalità esuberante e alla sua capacità di risultare subito simpatico. Ora, i fan hanno nuovi motivi per sorridere delle sue performance, in quanto l'attore ha vinto il premio come miglior attore in serie drammatica (per Joel di The Last of Us) e nell'accettare il premio ha ammesso di essere un po' ubriaco ed emozionandosi di fronte al pubblico.

Potete vedere l'accettazione del premio da parte di Pedro Pascal nel video qui sotto. L'attore ha battuto Brian Cox, Matthew Macfadyen e Kieran Culkin.

Dietro le quinte, inoltre, è andata in onda una simpatica "faida" tra Pascal e Culkin. I due hanno più volte scherzato come ci fosse una competizione in questo periodo di premiazioni, con i due attori spesso in "lotta" per gli stessi premi.

All'inizio di quest'anno, Culkin ha detto a Pascal di "succhiarglielo" mentre accettava il Golden Globe per la migliore interpretazione maschile in una serie televisiva drammatica per il suo ruolo in Succession. Pascal è stato nominato nella stessa categoria per la sua interpretazione in The Last of Us e ha persino finto di piangere dopo la frecciata di Culkin. Poco tempo dopo, gli attori si sono affrontati ancora una volta agli Emmy Awards di gennaio. Pascal ha avuto la meglio durante la presentazione del premio per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Ha scherzato sul fatto che il suo braccio era ingessato perché "Kieran Culkin l'ha picchiato a sangue".