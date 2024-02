MultiVersus sta per riaprire i battenti? Indizi da McDonald's

Come notato da alcuni utenti di ResetERA, sul sito ufficiale australiano della nota catena di fast-food, sono apparsi dei gadget di MultiVersus che "presto" arriveranno negli Happy Meal e che raffigurano i vari personaggi giocabili del gioco, come Batman, Bugs Bunny, Shaggy e così via.

A quanto pare il ritorno di MultiVersus su PC e console potrebbe essere molto vicino. O almeno ciò è quanto suggerito da McDonald's , che sembrerebbe in procinto di lanciare dei gadget dedicati al gioco negli Happy Meal.

Presto novità da Warner Bros.?

L'idea dunque è che McDonal's lancerà la nuova linea di Happy Meal in concomitanza con il ritorno di MultiVersus. Per chi non lo sapesse, la beta del gioco ha chiuso i battenti a marzo dello scorso anno, con l'obiettivo di riaprire i server nei primi mesi del 2024 nella versione completa, che vanterà nuove funzionalità e contenuti, assieme a miglioramenti al netcode e il matchmaking e un sistema di progressione completamente rielaborato, il tutto sulla base dei feedkback dei fan.

Insomma, le tempistiche indicate da Warner Bros. Games, sembrerebbero coincidere con la nuova iniziativa che presto verrà lanciata da McDonald's, dunque è lecito aspettarsi novità in merito nel giro di pochi giorni o settimane. Non resta che attendere.