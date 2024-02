Suicide Squad: Kill the Justice League, l'aggiornamento risolve il problema 'Loading Metropolis'

Per quanto ne sappiamo, questa patch non apporta modifiche al gameplay , quindi non ci aspettiamo cambiamenti significativi a Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ecco l'annuncio di Rocksteady Studios : "È iniziata la manutenzione programmata per risolvere il problema del "Loading Metropolis". Il nostro obiettivo è quello di farvi tornare a Metropolis il prima possibile e vi forniremo ulteriori aggiornamenti una volta tornati online".

Rocksteady Studios ha pubblicato l'aggiornamento 1.009 di Suicide Squad: Kill the Justice League . Questo update si occupa di risolvere un problema relativo al bug "Loading Metropolis" emerso con l'aggiornamento del videogioco della scorsa settimana.

Suicide Squad Kill the Justice League non convince?

Flash in Suicide Squad Kill the Justice League

Suicide Squad Kill the Justice League non pare abbia ottenuto il successo atteso da Warner Bros. Discovery. Il CFO della compagnia ha affermato che il gioco non è riuscito a raggiungere gli obiettivi, sebbene vi sia stata una imponente campagna di marketing.

Anche su Steam i numeri sono bassi per il tipo di gioco e l'investimento che ha richiesto. Al tempo stesso, non pare che Suicide Squad Kill the Justice League sia di bassa qualità o sia odiato da chi lo gioca (ha una media "Perlopiù positiva" su Steam, dopotutto).

Potete leggere la nostra recensione di Suicide Squad Kill the Justice League per sapere di più a riguardo.