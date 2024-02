OnePlus Watch 2, la recensione dello smartwatch con Wear OS da comprare

Le cose cambiano in fretta, ancora di più nel mondo dell'elettronica di consumo. Bastano pochi mesi per segnare la distanza tra un prodotto e l'altro, figurarsi 3 anni. Ed è proprio questo il tempo grossomodo che separa il lancio del nuovo OnePlus Watch 2 dal suo predecessore; quest'ultimo, giunto sul mercato a inizio 2021, non fu certamente il prodotto più azzeccato tra i tanti proposti dall'azienda di Pete Lau, con tutta una serie di problematiche ed errori di gioventù che ne compromisero la qualità complessiva. All'epoca fu scelto di adottare un sistema operativo proprietario con diversi limiti, tra cui l'ovvia impossibilità di installare app ed espandere quindi le funzionalità al di là di quelle "out of the box"; la motivazione addotta era che Wear OS non garantiva un'autonomia adeguata.

Caratteristiche tecniche

La scheda tecnica è da primo della classe

OnePlus Watch 2 è uno smartwatch davvero interessante, che mostra sotto praticamente ogni aspetto come l'azienda abbia adottato una cura e un'attenzione particolare nella sua realizzazione. A cominciare dal SoC adottato, che è l'avanzato Snapdragon W5 Gen1 di Qualcomm con processo produttivo a 4 nm. Il W5 si differenzia dal gemello W5+ per il fatto che quest'ultimo (impiegato per esempio sullo Xiaomi Watch 2 Pro di cui abbiamo parlato su queste pagine) è dotato anche di un co-processore AON a cui vengono delegate le operazioni più semplici e le funzioni di stand-by per essere quindi più efficiente nei consumi.

OnePlus ha preferito invece scegliere un'accoppiata già adottata "in casa" su OPPO Watch 3 e Watch 4 Pro, ovvero il W5 in comunione con un secondo chipset, il BES2700. Il funzionamento è un po' arzigogolato, dal momento che sono anche due i sistemi operativi che lavorano sullo smartwatch: lo Snapdragon W5 gestisce Wear OS, mentre il BES2700 lavora con RTOS. In pratica a quest'ultimo sono delegate le funzioni essenziali, quelle di mantenimento dell'attività di base e dei sensori ed è praticamente sempre attivo, mentre il W5 viene richiamato per le operazioni più complesse e per far girare le app di Wear OS. In questa maniera si intende trovare un punto di incontro tra le grandi capacità del sistema operativo di Google e l'autonomia superiore derivante da un OS più semplice, basico e snello: parleremo del modo in cui questo si realizza più avanti. A completare il quadro tecnico ci sono poi 2 GB di RAM e 32 GB di spazio d'archiviazione, valori in linea con i concorrenti diretti.

La connessione al telefono, come minimo dotato di Android 8.0, avviene ovviamente tramite protocollo Bluetooth, mentre l'unica versione a disposizione è quella Wi-Fi; non è quindi presente l'LTE, e di conseguenza non si possono effettuare telefonate in maniera indipendente dallo smartphone.

La lista dei sensori comprende accelerometro, giroscopio, sensore ottico per il battito cardiaco, sensore per l'ossigenazione del sangue, sensore di luce, barometro, bussola e GPS.

La certificazione IP68 è ottima, sebbene rappresenti anche una sorta di standard per questo tipo di smartwatch di fascia alta: d'altra parte si tratta di dispositivi che hanno la robustezza come principale caratteristica, e che spesso vengono utilizzati in ambito sportivo. La resistenza alla profondità è di 5 atmosfere.

Scheda tecnica OnePlus Watch 2