Nier 3: Yoko Taro continua con i teaser, possiamo veramente sperare?

Come vi abbiamo segnalato recentemente, stanno circolando in rete una serie di rumor riguardo al possibile arrivo di un "Nier 3", inteso come nuovo capitolo principale della serie che segua Automata. Ora, Yoko Taro - creatore della serie - ha condiviso un nuovo strano teaser.

Come potete vedere qui sotto, tramite Twitter Taro ha pubblicato un brevissimo messaggio: "r3incarnationan". Si tratta ovviamente della parola "reincarnation" con un 3 al posto della "e" (e un extra "an" alla fine, cosa vorrà dire lo sa solo lui). La parte più importante è che parliamo del sottotitolo del gioco mobile che sta per essere chiuso (a marzo).

Questo ovviamente ha confuso ancora di più i giocatori. Alcuni affermano che Nier Reincarnation è sempre stato considerato da Yoko Taro come il terzo gioco principale della saga e che questo messaggio lo prova. Altri invece vedono semplicemente nel "3" un ulteriore indizio che qualcosa stia per accadere.