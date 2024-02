PS3: disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per la console Sony del 2006

L'aggiornamento, pubblicato a un anno di distanza dal 4.90 , pesca circa 200 MB e si limita a " migliorare le performance di sistema ", in pratica si tratta del classico update di routine. Infatti, ormai Sony aggiorna la console una volta all'anno, probabilmente per motivi di sicurezza.

PS3 viene utilizzata ancora da due milioni di persone

Ricordiamo che PS3 è arrivata nei negozi nel 2006 in USA e Giappone e l'anno successivo anche in Europa. Nonostante una partenza non proprio idilliaca, grazie all'accesa concorrenza di Xbox 360 (lanciata un anno prima) e lo spropositato prezzo di lancio di 599,99 euro, negli anni la console ha recuperato terreno grazie a dei tagli di prezzo aggressivi (il modello Slim arrivò nel 2009 prezzato 300 euro, praticamente la metà) e una politica incentrata sulle esclusive che risultò particolarmente azzeccata. In totale ha venduto 87,4 milioni di unità.

Sono passati quasi venti anni dal lancio, eppure stando a dei dati interni di Sony, ad oggi ci sono circa 2 milioni di utenti attivi al mese che utilizzano PS3, il che probabilmente rappresenta anche uno dei motivi per cui riceve degli aggiornamenti di routine.