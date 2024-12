Indiana Jones e l'Antico Cerchio è protagonista di una speciale caccia al tesoro da GameStop

Si possono vincere dei ricchi premi a tema Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Per far parte di questa particolare avventura è sufficiente recarsi in uno dei punti vendita di GameStop e partire alla ricerca di alcuni degli oggetti classici di Indiana Jones, attraverso un gioco da avviare direttamente in negozio.

Gli oggetti da trovare sono il mitico Cappello, il Diario del protagonista e la sua lente d'ingrandimento, meno tradizionale ma comunque presente in particolare nel nuovo gioco.

Dopo una breve registrazione in loco, tutti gli avventurieri che avranno trovato almeno due di questi oggetti potranno confermare la loro partecipazione con il proprio smartphone e partecipare così all'estrazione di vari premi.

I primi tre classificati da tale estrazione otterranno una copia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio Collector's Edition, ovvero la ricchissima edizione speciale del gioco con mappamondo e vari gadget fisici e in-game collegati.

Il quarto classificato ottiene un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate da 12 mesi, il quinto un abbonamento a Ultimate da 3 mesi e, dal sesto al decimo posto, un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.