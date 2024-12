I giochi di PS Plus Extra e Premium di dicembre 2024 sono stati annunciati: Sonic, Star Wars e non solo

Come sempre, ricordiamo che i giochi aggiunti a questi cataloghi possono essere utilizzati fintanto che sono presenti nel servizio: una volta rimossi non potrete accedervi, anche se siete abbonati. Ovviamente, se cancellate la sottoscrizione a PS Plus, perdere l'accesso a tutti i vantaggi.

I giochi di PS Plus Extra e Premium di dicembre 2024

La lista di PS Plus Extra comprendere:

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generation | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

Biped | PS4, PS5

PHOGS! | PS4

Per quanto riguarda invece la lista di PS Plus Premium, troveremo:

Sly 2: La banda dei ladri | PS4, PS5

Sly 3: Honour Among Thieves | PS4, PS5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge | PS VR2

Tra i prodotti che ci sentiamo di suggerire questo mese, ignorando i nomi più noti, vi è A Space for the Unbound, una avventura ambientata nell'Indonesia degli anni novanta, un racconto di formazione con risvolti onirici. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch è invece più adatto per chi cerca un gioco d'azione e piattaforme. Se cercate opere cooperative, invece , questo mese fate affidamento su Phogs e Biped.

Vi lasciamo in conclusione ai giochi di PS Plus Essential di dicembre.