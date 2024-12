Cyberpunk 2077 ha ricevuto una quest dedicata a Balatro con il nuovo update 2.2 disponibile oggi

CD Projekt RED ha voluto dimostrare il suo apprezzamento per Balatro con una quest dedicata al gioco di carte inserita all'interno di Cyberpunk 2077, nascosta tra le tante novità dell'Update 2.2 lanciata nelle ore scorse.

La questione è stata messa in evidenza proprio dall'account X ufficiale di Balatro, che ha pubblicato un messaggio con immagine annessa che mostra il joker che fa da simbolo del gioco di carte roguelike, stampato su una parte di scenario di Cyberpunk 2077.

Jimbo, questo il nome dell'icona di Balatro, sembra essere un graffito in Night City, ma la sua aggiunta non è casuale: fa parte di alcuni contenuti a tema che sono stati inseriti con il recente Update 2.2 a Cyberpunk 2077, come una sorta di omaggio al gioco indie.