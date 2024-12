La data di uscita di The First Berserker: Khazan, il gioco d'azione di Nexon, è stata scoperta in anticipo

The First Berserker: Khazan - il nuovo gioco d'azione di Nexon - è previsto per l'inizio del 2025, ma ancora non abbiamo una data di uscita ufficiale. I The Game Awards 2024 sembrano lo spazio ideale per venire a conoscenza di una novità di questo tipo. Sarà così?

Difficile dirlo, ma in realtà importa fino a un certo punto perché il noto leaker billbil-kun ha scoperto la data di uscita di questo videogioco e ha deciso di condividerla.

Ricordiamo che billbil-kun è solo un leaker, quindi non dobbiamo considerare la sua informazione come ufficiale. Potrebbe sbagliarsi oppure l'editore potrebbe cambiare data prima dell'annuncio. In ogni caso, parliamo di una fonte estremamente affidabile che da anni condivide dettagli corretti su date di uscita e annunci in arrivo, quindi ha senso tenere in considerazione quanto indicato.