L'evento Xbox Winter Demo Fest è iniziato: oltre 35 giochi in prova a dicembre, dal programma ID@Xbox

Come era stato annunciato in precedenza, Microsoft ha lanciato l'evento Xbox Winter Demo Fest, che propone oltre 35 versioni di prova di giochi appartenenti al programma ID@Xbox, dunque titoli indie in arrivo che si presentano particolarmente promettenti.

Alcuni di questi erano stati già annunciati alla presentazione dell'evento, ma adesso c'è una visione più chiara dei contenuti previsti, con le demo in questione che possono essere scaricate dalla sezione "Demo di gioco" su Xbox Store, ma anche dall'interno della dashboard di Xbox nella sezione dedicata "Xbox Indie Game Fest Demo Event".

Come successo per altre puntate dell'iniziativa in questione, le demo disponibili anche in questo caso sono state costruite appositamente per fornire una visione in anteprima dei giochi: mentre solitamente le versioni di prova vengono costruite a partire dalla versione finale, queste rappresentano invece titoli ancora in lavorazione, e anche per questo risultano particolarmente interessanti, sebbene non rappresentative dei prodotti finali.