Quanto dura Assassin's Creed Shadows? Ubisoft lo confronta con altri giochi della saga, ma non è chiarissima

Assassin's Creed Shadows sembra essere un grande gioco: difficile dirlo con certezza per la qualità, ma per la pura quantità possiamo stare tranquilli sul fatto che non sarà un'opera breve e povera di contenuti. Esattamente, però, quante ore dovrebbe durare il gioco?

Il creative director del team di Ubisoft al lavoro su Assassin's Creed Shadows - Jonathan Dumont - ha dato qualche indicazione a riguardo, facendo un confronto con altri giochi della saga.